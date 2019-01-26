شذى حسون تكسر الصحون لجلب الحظ.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت المغنية العراقية المغربية، شذى حسون، في إحدى أبرز العادات الاحتفالية في العالم، وهي كسر الصحون.

ووثقت شذى لمتابعيها عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو تظهر فيه وهي تكسر الصحون برميها على الأرض بشكل جنوني، في احتفال أقيم داخل فندق في دبي، لجلب الحظ.

وترجع احتفالية "كسر الصحون" إلى التراث اليوناني القديم، إذ اعتقد اليونانيون القدماء بأنها تجلب الحظ وتبعد الأرواح الشريرة، وتجلب المرح والسرور للأرواح الخيّرة، وهناك العديد من المطاعم السياحية مخصصة فقط لتكسير الصحون.

يذكر أن شذى حسون قد نفت مؤخرًا الأخبار المتداولة بشأن اقتراب دخولها القفص الذهبي من شاب مغربي تعيش معه قصة حب، مؤكدة أن جمهورها سيكون أول من يعرف في حالة الارتباط.