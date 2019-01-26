الان تتابع بإطلالتين متميزتين.. MBC تطلق قناة جديدة موجهة لـ”العراق” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:

أعلنت “مجموعة MBC”، اليوم (السبت)، إطلاق قناة “MBC العراق”، الموجهة إلى كافة أفراد العائلة العراقية.

ومن المقرر أن ينطلق بث القناة رسميا اعتبارا من مساء الأحد 17 شباط/فبراير المقبل، فيما سيكون الجمهور العراقي على موعد مع إطلالتين خاصتين للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية، يحييها عدد كبير من نجوم العراق وأعلامه، أبرزهم: كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 شباط/خبراير 2019.

أما الإطلالة الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي للقناة، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent بموسمه السادس، يوم السبت 16 شباط/فبراير 2019، الساعة 9 مساء بتوقيت العراق.

وتأتي القناة تزخيماً للعلاقة الوطيدة التي تجمع الجمهور العراقي بـ MBC منذ انطلاقتها الأولى.