الان تتابع بإطلالتين متميزتين.. MBC تطلق قناة جديدة موجهة لـ”العراق” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:
أعلنت “مجموعة MBC”، اليوم (السبت)، إطلاق قناة “MBC العراق”، الموجهة إلى كافة أفراد العائلة العراقية.
ومن المقرر أن ينطلق بث القناة رسميا اعتبارا من مساء الأحد 17 شباط/فبراير المقبل، فيما سيكون الجمهور العراقي على موعد مع إطلالتين خاصتين للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية، يحييها عدد كبير من نجوم العراق وأعلامه، أبرزهم: كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 شباط/خبراير 2019.
أما الإطلالة الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي للقناة، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent بموسمه السادس، يوم السبت 16 شباط/فبراير 2019، الساعة 9 مساء بتوقيت العراق.
وتأتي القناة تزخيماً للعلاقة الوطيدة التي تجمع الجمهور العراقي بـ MBC منذ انطلاقتها الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالتين متميزتين.. MBC تطلق قناة جديدة موجهة لـ”العراق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.