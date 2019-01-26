مصطفى قمر يستعد إلى طرح ألبوم غنائي جديد

كشف المطرب مصطفى قمر عن استعداده لطرح ألبوم غنائي جديد سيتعاون من خلاله مع العديد من الملحنين والشعراء والموزعين.

وقال مصطفى قمر في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، "أشعر بالسعادة الغامرة لأنني بصدد استعدادي لطرح ألبوم غنائي سيكون من أجمل الألبومات الغنائية، وسأرجع من خلاله زمن الاغاني الجميل وسأتعاون مع صديق العمر حميد الشاعري".

ويذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر كليب "تقدر تفرح"، احتفالا بمشاركة المنتخب المصرى فى كأس العالم بروسيا، من كلمات وألحان أمير محروس ومصطفى شوقى، وتوزيع أمير محروس، وإخراج جوزيف نبيل.

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