شكرا لقرائتكم خبر عن "سيلين ديون" تخطف الأنظار في باريس بإحدى تصميمات Alexandre Vauthier والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية سيلين ديون قررت الفترة الاخيرة أن تلفت الانظار اليها بطريقه اختيارها لتصميمات ملابسها التي تحمل دائما طابع مذهل للمعنيين بالأزياء والموضة ، وكانت آخر إطلالاتها أمس خلال تواجدها في " Folies Bergere music hall " في باريس بفرنسا .

ظهرت سيلين ديون البالغة من العمر 50 عام مرتديه " jumpsuit " وهو واحد من أهم تصميمات دار ازياء " Alexandre Vauthier " ، بينما ارتدت حذاء من تصميم " Jimmy Choo " .

يذكر أن سيلين ديون حرصت خلال الايام القليلة الماضية علي حضور عدد من عروض الازياء و ذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس " Paris Fashion Week " .