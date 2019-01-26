شكرا لقرائتكم خبر عن ورحل العملاق.. ميشال لوجران ألف موسيقى 200 فيلم وفاز بـ3 جوائز أوسكار و5 جرامى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فقدت الساحة الفنية الفرنسية، عملاق الموسيقى الفرنسى، ميشال لوجران، والحائز على 3 جوائز أوسكار، عن موسيقى 3 أفلام من ابداعاته، حيث توفى لوجران عن عمر 86 عاما، فجر اليوم السبت.

وكان "لوجران"، المولود 24 فبراير 1932، أحد عمالقة الموسيقى فى فرنسا، وكان ملحنًا غزير الإنتاج، وله الكثير من الأغانى التى لا تنسى، وهو مشهور بموسيقاه السينمائية المليئة بموسيقى الجاز، وحاز ثلاث جوائز الأوسكار عن أفلام "آنسات روشفور" (1967)، و"صيف 42" (1972) و"ينتل" (1984).



الموسيقار الفرنسى ميشال لوجران

ولد لوجران، فى منطقة مينيلمونتانت، بالعاصمة الفرنسية باريس، والده "رايموندا لوجران"، وهو موزع موسيقى، وقائد أوركسترا، كما كانت والدته مارسيل تير-ميكائيليان، شقيقة المايسترو جاك هيليان، وتزوج الموسيقى الراحل عام 1929، وكان جده لأمه من أصول أرمينية.



لوجران

وألف "لوجران"، موسيقى أكثر من 200 فيلم وأعمال تليفزيونية، وعدد كبير من المسرحيات الموسيقية، وسجل أكثر من 100 ألبوم، وفاز بثلاث جوائز أوسكار، وخمس جوائز "جرامى" وتم ترشيحه لجوائز الإيمى، وكان يبلغ من العمر 22 عامًا عندما أصبح ألبومه الأول "أنا أحب باريس"، واحدًا من أكثر الألبومات الموسيقية مبيعاً على الإطلاق، كما درس لوجران، الموسيقى، فى معهد "الكونسرفتوار" بباريس، فى الفترة من 1943، وحتى 1950، وتخرج مع مرتبة الشرف.



لوجران

ميشال لوجران