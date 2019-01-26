شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أغاني جاهزة في ألبوم مصطفي قمر الجديد.. وموعد طرحه في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل 4 أغنيات جديدة من أغانى ألبومه، المُنتظر طرحه في موسم الصيف المقبل، حيث سجل قمر الأغنية الأولي "لحقت تحن"، كلمات رمضان محمد، وألحان محمد عبيه، وتوزيع محمد مصطفى، والثانية "قلبى العزيز" كلمات رمضان محمد، وألحان محمد عبيه، توزيع طارق مدكور.

والأغينة الثالثة "وحق من جمعنا" كلمات رمضان محمد وألحان أحمد العتباني، توزيع محمد مصطفى، والرابعة "شاور كده" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن، توزيع حميد الشاعري.

من ناحية أخرى يستعد مصطفى لتسجيل أغنية جديدة من ضمن الألبوم بعنوان « عارف»، وهى من كلمات عصام حسنى وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر كليب "تقدر تفرح"، احتفالا بمشاركة المنتخب المصرى فى كأس العالم بروسيا، من كلمات وألحان أمير محروس ومصطفى شوقى، وتوزيع أمير محروس، وإخراج جوزيف نبيل.