المدير التنفيذي لـ"ساويرس للتنمية الاجتماعية" تكشف إجمالي قيمة جوائز المسابقة الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، المنظمة لجائزة ساويرس الثقافية، إن الجائزة تحتفي بأهمية الثقافة وفروعها المختلفة، وتكبر عامًا بعد الآخر.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش حفل توزيع جوائز "ساويرس الثقافية"، الذي أقيم مساء أمس الجمعة في دار الأوبرا المصرية: "سعيدة جدًا باستمرار الجائزة 14 عامًا، وبزيادة الاهتمام بها والإقبال على المشاركة في فروعها"، لافتة إلى أن القائمين على الجائزة يحرصون على إضافة الجديد لها كل عام، سواء بإضافة فرع جديد أو القيمة المالية.

وعن الجديد في الدورة الـ14، أوضحت "أضفنا جائزة مالية لكل من وصل للقائمة القصيرة، وليس فقط الفائز بالمركز الأول والثاني، خاصة وأن اختيار الفائز عادة ما يكون صعبًا، فوجدنا أن كل من وصل للقائمة القصيرة يستحق التشجيع المعنوي والمادي في نفس الوقت"، مشيرة إلى أن القيمة المالية لجوائز هذا العام بلغت مليونًا و400 ألف جنيه.