سعد الصغير: أمينة بنت بلد وبـ100 راجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعرب المطرب سعد الصغير عن حبه لصديقته المطربة أمينة عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور الفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "سعد" مجموعة صور تجمعه بأمينة، معلقًا "أم يوسف الجدعة عشرة العمر، اركب الحنطور بنت البلد الي بمليون راجل بجد والله ما كلام، أمينة أختي وحبيبتي من حفل القرية العالمية".

يُذكر أن الفنان سعد الصغير أحيا يوم الخميس الماضي حفلا غنائيا بالقرية العالمية في دبي شاركته فيه المطربة أمينة.

