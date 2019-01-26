بالصور والفيديو- أكرم حسني برفقة نجوم "مسرح مصر" في الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب الفنان أكرم حسني عن سعادته بزيارة فريق عمل "مسرح مصر" في الكواليس، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر أكرم مجموعة صور ومقطع فيديو له برفقة نجوم مسرح مصر، وكتب: " اتشرفت النهاردة بزيارة أصحابي وأخواتي وحبايبي نجوم مسرح مصر وعلى رأسهم الفنان الكبير الجميل أشرف عبدالباقي.. مسرحتين فيهم ضحك وخفة دم وتلقائية وتواصل غير طبيعي مع الجمهور.. اتبسطت جدا جدا.. ألف شكر".
يُذكر أن أكرم حسني شارك في بطولة فيلم "البدلة"، إلى جانب الفنان تامر حسني، والذي حقق نجاحا كبيرا، كما شارك في بطولة مسلسل "الوصية"، الذي عُرض في رمضان الماضي.
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