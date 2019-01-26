بلقيس وماريا كاري وشون بول يقدمون حفلات عالمية تحتضنها السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 03:02 مساءً - تحتضنُ السعودية، الأسبوع المقبل، الفعالياتِ العالميةَ والموسيقية لأبرز النجوم العالميين، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة؛ حيث تُقام إحدى الأمسيات الفنية في منطقة الترفيه، وذلك ضمن الفعاليات المصاحِبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، حيث تستقبلُ الإثارةَ والتشويقَ ولأول مرةٍ بالسعودية، في يوم الخميس 31 من الشهر الحالي، عندما ستحيي الفنانة الأمريكية ماريا كاري Mariah Carey حفلاً غنائيًّا في الهواء الطَّلْقِ. وتمتلكُ "ماريا كاري" الشعبيةَ الجماهيريةَ الغفيرةَ التي منحتْها الشهرةُ والنجومية منذ أكثر من عِقْدَيْنِ من نشاطها الفني، وسيشاركُها في الحفل الموسيقي "تيستو" أحد منظمي الحفلات الأوروبية.

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في اليوم التالي 1 فبراير، ستمتزج الأغنية الأوروبية مع الأغنية الخليجية، وستتغنى الفنانة الفنانة بلقيس بمشاركة الفنان الجامايكي "شون بول"، الذي يتميَّز بأغانيه ذات الإيقاع المتميز والعزف على الجيتار وأغاني البوب.

وفي الحفلين الغنائيَّيْنِ للنجوم العالميين الذين سيُشْعِلُونَ الأجواء الشتوية الباردة طربًا، سوف تبدأ أسعار التذاكر من 295 ريالاً وحتى 1995، بخمس فئات منوعة.

الحفل الغنائي لبلقيس سيكون هو الثاني، بعد أن أصبحت أولَ فنانةٍ خليجية تغنِّي في جدة، في نهاية عام 2017، في حفل غنائي رسمي خُصِّصَ للنساء، بينما يتغنى النجوم العالميون للمرة الأولى، التي ستكون امتدادًا لباكورة كبيرة من الحفلات الغنائية في السعودية.

ويأتي الحفلُ بدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه في حُلَّتِهَا الجديدة، بعد إطلاق الهوية "عيشها" مع الترفيه، بعد إعلان الاستراتيجية في المؤتمر الصحفي الذي تمَّ إطلاقه قبل أيام.