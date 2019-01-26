كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 03:02 مساءً - تحتضنُ السعودية، الأسبوع المقبل، الفعالياتِ العالميةَ والموسيقية لأبرز النجوم العالميين، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة؛ حيث تُقام إحدى الأمسيات الفنية في منطقة الترفيه، وذلك ضمن الفعاليات المصاحِبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، حيث تستقبلُ الإثارةَ والتشويقَ ولأول مرةٍ بالسعودية، في يوم الخميس 31 من الشهر الحالي، عندما ستحيي الفنانة الأمريكية ماريا كاري Mariah Carey حفلاً غنائيًّا في الهواء الطَّلْقِ. وتمتلكُ "ماريا كاري" الشعبيةَ الجماهيريةَ الغفيرةَ التي منحتْها الشهرةُ والنجومية منذ أكثر من عِقْدَيْنِ من نشاطها الفني، وسيشاركُها في الحفل الموسيقي "تيستو" أحد منظمي الحفلات الأوروبية.
هذا هو موعد حفل إنريكي إغليسياس الأوّل في السعودية
في اليوم التالي 1 فبراير، ستمتزج الأغنية الأوروبية مع الأغنية الخليجية، وستتغنى الفنانة الفنانة بلقيس بمشاركة الفنان الجامايكي "شون بول"، الذي يتميَّز بأغانيه ذات الإيقاع المتميز والعزف على الجيتار وأغاني البوب.
وفي الحفلين الغنائيَّيْنِ للنجوم العالميين الذين سيُشْعِلُونَ الأجواء الشتوية الباردة طربًا، سوف تبدأ أسعار التذاكر من 295 ريالاً وحتى 1995، بخمس فئات منوعة.
الحفل الغنائي لبلقيس سيكون هو الثاني، بعد أن أصبحت أولَ فنانةٍ خليجية تغنِّي في جدة، في نهاية عام 2017، في حفل غنائي رسمي خُصِّصَ للنساء، بينما يتغنى النجوم العالميون للمرة الأولى، التي ستكون امتدادًا لباكورة كبيرة من الحفلات الغنائية في السعودية.
ويأتي الحفلُ بدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه في حُلَّتِهَا الجديدة، بعد إطلاق الهوية "عيشها" مع الترفيه، بعد إعلان الاستراتيجية في المؤتمر الصحفي الذي تمَّ إطلاقه قبل أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس وماريا كاري وشون بول يقدمون حفلات عالمية تحتضنها السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.