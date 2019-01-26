كارمن بصيبص في "ستار بدقيقة": يضحكني تشبيهي بـ محمد عساف وهذه وظيفتي الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 03:02 مساءً - أكدت الممثلة كارمن بصيبص خلال حلقة "ستار بدقيقة" أن أكثر ما أضحكها مؤخراً هو تشبيهها بالفنان محمد عساف. كارمن أخذت فكرة "ستار بدقيقة" بكامل الجدية، وحرصت على أن تجيب على الأسئلة بالوقت المحدد، والسؤال الذي تتأخر في الإجابة عليه، كان تبادر إلى قول "pass" بشكل تلقائي. اليكم نص الحوار:





*في حال أتتكِ فرصة لتغيير غرفة نومكِ، ماذا تغيّرين؟

-أضع المزيد من الصور والاكسسوارات.

*أكثر ما يخيفكِ؟

-الموت.

*أكثر ما يثير غضبكِ؟

-التكبّر وقلّة الأخلاق.

*كيف تصفين مهنتكِ بالتمثيل؟

-عالم وهمي وليس حقيقيًّا.

*كم حذاءً تملكين في خزانتكِ؟

-"pass" ...لن أتمكن الآن من عدّهم، ولكن لا أملك الكثير.



*ماذا تفعلين كل يوم في الصباح؟

-أشرب الـ"نسكافيه".

*هل لديكِ أيّ هواية غير معلنة؟

-ربما...

*أخبريني سرًّا بيني وبينكِ أمام الكاميرا؟

-(تضحك) الأسئلة ظريفة رغم أنني خفت منها في بادىء الأمر.

*ماذا ترتدين عندما تكونين بمفردكِ؟

-الـ "بيجاما".

*ما الشيء الذي تفضله كارمن في اطلالاتها؟

-الخواتم.

*في حال كانت حياتكِ فيلمًا، ما التسمية التي تطلقينها عليه؟

-ربما "شغف". ولكن لا أعرف، هذا السؤال صعب جدًّا وأريد أن أجد عنوانًا جميلًا.

*ما أكثر شيء قرأتِه عن نفسك وأضحككِ على الإنترنت؟

-(تضحك) تشبيهي بالفنان الفلسطيني محمد عساف، وقرأتها بشكل كبير، ويضحكني أنني أشبهه، وعساف بالطبع شاب جميل جدًّا.

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