هل إيمان الباني زوجة مراد يلدريم حامل؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 03:02 مساءً - للمرة الثالثة على التوالي نفى الممثل التركي الوسيم مراد يلدريم الشهير بأمير بطل "عاصي" خبر حمل زوجته الذي زعمت بعض الصحف التركية أنها حامل،وأن مراد يلدريم يستعد لأن يكون أباً بعد أشهر قليلة،وقال مراد يلدريم بتصريح رسمي:"للأسف خبر حمل زوجتي إيمان الباني ليس صحيحاً،ونحن نريد أن ننجب طفلاً في أول فرصة، ونتمنى حدوث حمل،لكن هذا لم يحصل للأسف،وعندما يحصل هذا الأمر، لن نبقيه سراً،وسنعلم الجميع به".



ويعيش الزوجان مراد يلدريم وإيمان الباني حياة زوجية هادئة وسعيدة،وزواجهما الرومانسي المثالي جعلهما يقدمان إعلانات تلفزيونية مشتركة لماركة أدوات منزلية محلية بنجاح.ونجاح إيمان الباني يجعلها مرشحة مستقبلاً لبطولة مسلسل درامي مع زوجها خاصةً وأنه صرح سابقاً بحماسه للعمل فنياً مع زوجته المغربية إيمان الباني التي اعتزلت التمثيل في المسلسلات العربية بعد زواجها منه. 9

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