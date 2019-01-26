بالفيديو.. حماقي يحقق المليون الثاني بأغنية "م البداية" على يوتيوب

كتبت - إيمان محمد

حققت أغنية "م البداية" للمطرب محمد حماقي 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بيومين على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يذكر أن "حماقي" كان طرح

ألبومه الجديد ظهر الخميس الماضي، وتعاون في ألبوم "كل يوم من ده" مع باقة كبيرة منالشعراء، منهم أمير طعيمة، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، تامر حسين، ومن الملحنين تامر علي، عمرو مصطفى، محمد النادي، ومن الموزعين توما، تميم، رامي سمير، نادر حمدي.