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كتبت - إيمان محمد
الشعراء، منهم أمير طعيمة، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، تامر حسين، ومن الملحنين تامر علي، عمرو مصطفى، محمد النادي، ومن الموزعين توما، تميم، رامي سمير، نادر حمدي.
حققت أغنية "م البداية" للمطرب محمد حماقي 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بيومين على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يذكر أن "حماقي" كان طرحألبومه الجديد ظهر الخميس الماضي، وتعاون في ألبوم "كل يوم من ده" مع باقة كبيرة من
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حماقي يحقق المليون الثاني بأغنية "م البداية" على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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