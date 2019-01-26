إسعاد يونس رئيسة شرفية لمهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية 

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تترأس الفنانة اسعاد يونس الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية الذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

واختارت اللجنة المنظمة للمهرجان اسعاد يونس لترأس الدورة الجديدة بعد اعتذار الفنان حسين فهمي في وقت سابق. علماً بأن الدورة الجديدة ستكرم اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني والتي سيتم وضع صورتها على الملصقات الدعائية للمهرجان.

ووافقت يونس على رئاسة المهرجان شرفياً بعد تواصل رئيس المهرجان المخرج مجدي أحمد علي معها علماً بأنه سيقام في وقت لاحق مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة والافلام المشاركة بالمهرجان في مسابقاته المختلفة.



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