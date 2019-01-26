داليا مصطفى تشارك يسرا اللوزي بطولة مسلسل "قمر هادي"

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: إنضمت الفنانة داليا مصطفى بشكل رسمي لفريق عمل مسلسل "قمر هادي" حيث تتقاسم البطولة النسائية مع الفنانة يسرا اللوزي ليكون مشروعها الدرامي الوحيد في رمضان.

وتعتبر داليا آخر المنضمات للعمل الذي انطلق تصويره بالفعل نهاية الشهر الماضي، وهو من تأليف اسلام حافظ، ويشارك في بطولته بجانب هاني سلامة، مجموعة من الفنانين منهم هادي الجيار ومحسن محيي الدين، ويخرجه رؤوف عبد العزيز.

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