شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مسرحية "غزل البنات " وعرضها بالتزامن مع مسرحية "خيبتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري النجم محمد صبحي بروفات "جينرال" علي مسرحيته "غزل البنات" التي عرضها من قبل في عدة مواسم مسرحية عام 2018 ليعاد عرضها قريبا بالتوازي مع مسرحية "خيبتنا" التي تعرض حاليا علي مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل.

يذكر أن مسرحية "غزل البنات" أعاد صياغتها وكتبها كنص مسرحي الفنان محمد صبحي عن القصة الشهيرة التي قدمت فيلم بنفي الاسم وقام ببطولتها الفنان الراحل نجيب الريحاني والمطربة ليلي مراد وانور وجدي وسليمان نجيب أما مسرحية صبحي فقام ببطولته الفنانة ندي ماهر في دور ليلي مراد والفنان عبد الرحيم حسن في دور سليمان نجيب وعدد من الوجوه الجديدة التي قدمها صبحي وضمها لفرقته الجديدة.