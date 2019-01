شكرا لقرائتكم خبر عن رومان رينز يتعافى من السرطان بجوار "ذا روك" فى فيلم Hobbs and Shaw والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المصارع رومان رينز فى موقع تصوير فيلم Hobbs and Shaw، بصحبة الممثل العالمى داوين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، والذى من المرجح مشاركته فى أحد مشاهد الفيلم الجديد الذى ينتظره الكثيرين فى دور العرض فى منتصف العام الجارى.

ونشر جونسون صورة من موقع التصوير عبر حسابه الشخصى وكتب "انا سعيد للغاية بمشاركة ابن عمى "رومان رينز" فى التحدى الكبير الذى يواجهه فى محاربة سرطان الدم فى أول فيلم مشاركة سوياً".

الفيلم الجديد يضم جونسون وستاثام والمقرر أن تكون أحداثه مشتقة من سلسلة أفلام The Fate of the Furious، ولأول مرة سيكون الجزء الجديد بدون بطل السلسلة "فان ديزل".





يشارك فى بطوله الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجيسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.