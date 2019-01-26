فن ومشاهير

كوينتن تارانتينو يحول شوارع لوس أنجلوس إلى حقبة من الستينات لفيلمه الجديد

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن كوينتن تارانتينو يحول شوارع لوس أنجلوس إلى حقبة من الستينات لفيلمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المخرج العبقرى كوينتن تارانتينو، فى تحويل شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية الحالية، إلى فترة الستينات خلال أسابيع قليلة، لالتقاط بعض مشاهد فيلمه القادم Once Upon a Time in Hollywood.

 

والتقطت عدسات البابارتزى، بعض الصور من تحضيرات تارانتينو للفيلم الجديد، الذى يشاركه عمالقة التمثيل فى هوليوود أمثال آل باتشينو، وليوناردو دى كابرو وبراد بيت، بالإضافة الى مارجوت روبى.

8995594-0-image-a-96_1548450685697

 

 

8995596-0-image-a-100_1548450722486

 

 

 

8995598-0-image-a-97_1548450691029
 

ويظهر نجم الأوسكار وبطل فيلم تيتانيك الشهير فى الصور وهو بمظهر رجل عصابات من حقبة الستينات، بالإضافة الى روبى التى ستجسد دور الممثلة الراحلة شارون تيت فى الفيلم والتى تم قتل عائلتها بشكل سيء وهى فى عمر الـ26 عاماً.

 

8995600-0-image-m-103_1548451715967

 

وظهرت روبى فى الكواليس وهى ترتدي حذاء ابيض اللون، وتنورة قصيرة متطابقة مع لون الحذاء، ونظارات شمسية وسترة على شكل جلد سلحفاة.

 

8995624-0-image-a-95_1548450683151

 

واستخوذ تارانتينو خلال التصوير على أقدم مطعم فى هوليوود "Musso & Franks" لتصوير بعض المشاهد، والتى ظهر فى لقطة الثلاثى "آل باتشينو ودى كابرو وبيت داخله"، وهو فى حالة تناغم.

8995602-0-image-m-102_1548450999501

 

إلى جانب براد بيت و ليوناردو دى كابريو ومارجوت روبى يشارك فى بطولة فيلم "Once Upon a Time in Hollywood " عددا كبيرا من نجوم هوليوود مثل لورينزا ايزو و داكوتا فانينج وآل باتشينو وكيرت روسيل، والفليم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو، وتقع أحداث الفيلم فى ولاية "كاليفورنيا" عام 1969.

8995612-0-image-a-101_1548450726206

 

 

8995622-0-image-m-104_1548451753588

 

 

كانت هذه تفاصيل خبر كوينتن تارانتينو يحول شوارع لوس أنجلوس إلى حقبة من الستينات لفيلمه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى