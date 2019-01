شكرا لقرائتكم خبر عن كوينتن تارانتينو يحول شوارع لوس أنجلوس إلى حقبة من الستينات لفيلمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المخرج العبقرى كوينتن تارانتينو، فى تحويل شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية الحالية، إلى فترة الستينات خلال أسابيع قليلة، لالتقاط بعض مشاهد فيلمه القادم Once Upon a Time in Hollywood.

والتقطت عدسات البابارتزى، بعض الصور من تحضيرات تارانتينو للفيلم الجديد، الذى يشاركه عمالقة التمثيل فى هوليوود أمثال آل باتشينو، وليوناردو دى كابرو وبراد بيت، بالإضافة الى مارجوت روبى.





ويظهر نجم الأوسكار وبطل فيلم تيتانيك الشهير فى الصور وهو بمظهر رجل عصابات من حقبة الستينات، بالإضافة الى روبى التى ستجسد دور الممثلة الراحلة شارون تيت فى الفيلم والتى تم قتل عائلتها بشكل سيء وهى فى عمر الـ26 عاماً.

وظهرت روبى فى الكواليس وهى ترتدي حذاء ابيض اللون، وتنورة قصيرة متطابقة مع لون الحذاء، ونظارات شمسية وسترة على شكل جلد سلحفاة.

واستخوذ تارانتينو خلال التصوير على أقدم مطعم فى هوليوود "Musso & Franks" لتصوير بعض المشاهد، والتى ظهر فى لقطة الثلاثى "آل باتشينو ودى كابرو وبيت داخله"، وهو فى حالة تناغم.

إلى جانب براد بيت و ليوناردو دى كابريو ومارجوت روبى يشارك فى بطولة فيلم "Once Upon a Time in Hollywood " عددا كبيرا من نجوم هوليوود مثل لورينزا ايزو و داكوتا فانينج وآل باتشينو وكيرت روسيل، والفليم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو، وتقع أحداث الفيلم فى ولاية "كاليفورنيا" عام 1969.