بالفيديو- أحمد أمين يطرح أول "برومو" لعروضه المسرحية "أمين وشركاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الصفحة الرسمية لـ"أمين وشركاه" على موقع "فيسبوك"، عن البرومو الأول للعروض التي من المقرر انطلاقها على مسرح مصر بمدينة السادس من أكتوبر، مساء يوم الخميس الموافق 7 فبراير المُقبل.

وظهر الفنان ومقدم البرامج الكوميدية أحمد أمين في البرومو، وهو يناقش قضية "الخروج للتنزه" واختيار أماكن "الخروجات"، ليصل في النهاية إلى أن الخيار الأنسب هو حضور عروضه المسرحية "أمين وشركاه".

الجدير بالذكر أن البروفات مستمرة للعروض المسرحية على خشبة مسرح جامعة مصر، وسيتم عرضها حصريًا على شاشة dmc، مرتين أسبوعيًا حتى حلول شهر رمضان المبارك.

من العروض المسرحية التي يستعد أمين لتقديمها في "أمين وشركاه": مسرحيتي "الزفر للإنتاج الفني"، و"المرجيحة".

يجسد أمين العديد من الشخصيات في هذه العروض، ويناقش كما اعتاد جمهوره القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع، وتم تكوين فرقة مسرحية من الممثلين الشباب وخريجي معهد الفنون المسرحية ومسارح الجامعات لتشارك أمين بطولة العروض.