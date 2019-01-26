محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت الفنانة بسمة على حضور حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، الذي أقيم مساء أمس الجمعة بدار الأوبرا المصرية، مؤكدة أن في حال تصادف وجودها بالقاهرة وقت انعقاد الحفل تلبي الدعوة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأربع سنوات الأخيرة لم استطع حضور الحفل لتواجدي خارج القاهرة، وهذا العام تصادف وجودي وحرصت على الحضور لأنها واحدة من الاحتفاليات التي تشجع الثقافة، وتدعم الفن والأدب".
من ناحية أخرى، تنتظر بسمة عرض فيلمها "رأس السنة" قريبًا، كما انتهت من تصوير فيلمها "بعلم الوصول"، والذي دخل مرحلة المونتاج وتصحيح الألوان.
وقالت إنها تعاقدت على مشروع سينمائي جديد، فضّلت عدم الكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي حتى تبدأ التصوير، الذي من المقرر انطلاقه قبل شهر رمضان بأسبوعين، على أن يتوقف التصوير خلال الشهر الكريم، لتعود لاستئنافه بعد عيد الفطر.
وأشارت بسمة التي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "اختفاء"، إلى عدم ارتباطها حتى الآن بأي عمل تليفزيوني لعرضه في رمضان 2019 "لو اتعرضت عليا حاجة تبسطني وتشبعني أكيد هوافق".
يُذكر أن بسمة ظهرت كضيف شرف في فيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله السيد، الذي عُرض في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واستقبلته دور العرض السينمائي في نهاية 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة: طرح "رأس السنة" قريبًا.. وأستعد لتصوير فيلم جديد قبل رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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