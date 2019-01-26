إيرادات الجمعة.. "نادي الرجال السري" يحافظ على الصدارة و"الضيف" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة بين 7 أفلام، هي: "نادي الرجال السري"، "122"، "عمر خريستو"، "البدلة"، "الضيف"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا". وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أمس الجمعة 25 يناير ، حققت الأفلام مجتمعة إيرادات بلغت 3 ملايين و851 ألفًا و626 جنيهًا.

وكشف في الصفحات التالية ما حققه كل فيلم..