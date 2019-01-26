الليلة.. القومي للمسرح يناقش عرض "شهد الصبار" على السلام

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يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، ندوة تطبيقية لمناقشة العرض المسرحى "شهد الصبار"، إنتاج فرقة المسرح الحديث، بقيادة الفنان أشرف طلبة، مدير عامالفرقة، على مسرح السلام بشارع قصر العيني عقب العرض مباشرة الذي يبدأ في الثامنة مساء اليوم السبت.
من المقرر أن تتحدث فيها الكاتبة والناقدة المسرحية صفاء البيلي، والناقد المسرحي باسم عادل، ويدير الندوة الباحث المسرحي علي داوود.
يأتي ذلك تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة خالد جلال، وفى إطار الندوات التطبيقية الشهرية لعروض البيت الفنى للمسرح التى ينظمها المركز.
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