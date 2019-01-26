كتبت - إيمان محمد
تنطلق اليوم السبت، أولى حلقات مسلسل "طلعت روحي"، على على قناة cbc، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، ويدور المسلسل فيإطار اجتماعي كوميدي.
ويذكر ان "طلعت روحي" بطولة نيكولا معوض، إنجي وجدان، ميار الغيطي، هبه عبد
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. انطلاق أولى حلقات "طلعت روحي" على الـ cbc لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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