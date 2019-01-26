الليلة.. انطلاق أولى حلقات "طلعت روحي" على الـ cbc

كتبت - إيمان محمد

تنطلق اليوم السبت، أولى حلقات مسلسل "طلعت روحي"، على على قناة cbc، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، ويدور المسلسل في

إطار اجتماعي كوميدي.

ويذكر ان "طلعت روحي" بطولة نيكولا معوض، إنجي وجدان، ميار الغيطي، هبه عبد

العزيز، تامر فرج، إنعام سالوسة، شريف توفيق، هالة فاخر، هايدي كرم، نهال عنبر، رجاء الجداوي، سلمى أبو ضيف، إخراج رامي رزق الله، تأليف محمد هشام عيية، وائل حمدي.