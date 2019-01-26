في ذكري ميلادها.. أجمل صور السندريلا سعاد حسني

سعاد حسني كتبت - إيمان العوضي : تحل اليوم ذكري ميلاد سندريلا الشاشة سعاد حسني، التي رحلت عن عالمنا وتركت روحها المرحة حاضرة في أذهان عشاقها، فبمجرد أن تستمع إلي صوت ضحكتها في الأجواء من فيلم أو عشاقها، فبمجرد أن تستمع إلي صوت ضحكتها في الأجواء من فيلم أوأغنية تنتقل إليك تلقائيًا حالة من السعادة والتفاؤل، بالإضافة لموهبة استثنائية متعددة في التمثيل والغناء والإستعراض. وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أجمل صور السندريلا سعاد حسني.



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