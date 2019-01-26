في ذكرى ميلاد السندريلا.. معلومات لاتعرفها عن حياة سعاد حسني الفنية

كتبت - إيمان محمد

تحل اليوم ذكرى ميلاد سندريلا الشاشة العربية الفنانة سعاد حسني، التي تعتبر فنانة متعددة المواهب حيث كانت تقوم بالتمثيل والغناء وفن الاستعراض في العديد من أعمالها، وتعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز المحطات في حياتها الفنية:

ولدت26 يناير 1943 في القاهرة.

اكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي الذي أشركها في مسرحيته هاملت لشكسبير ثم ضمها

المخرج هنري بركات لدور البطولة في فيلمه حسن ونعيمة عام 1959.

توالت بعدها في تقديم الكثير من الأفلام خلال فترة عقدي الستينيات والسبعينيات، ومن أشهرها: صغيرة على الحب - الزوجة الثانية - القاهرة 30 - خلي بالك من زوزو وغيرها، ووصل رصيدها السينمائي 91 فيلمًا.

حصلت على العديد من الجوائز

السينمائية وتم تكريمها من قبل الرئيس أنور السادات عام 1979 في إحتفالات عيد الفن.

وفي عام 1987 بدأت تعاني من مشاكل صحية في العمود الفقري جعلها تبتعد عن الأضواء والتمثيل وكان آخر أعمالها هو الراعي والنساء عام 1991.

لها حوالي 82 فيلمًا، كما مثلت مسلسلاً تلفزيونيُا واحدُا يدعى هو وهي، بالإضافة لثماني مسلسلات إذاعية.

وتوفيت في 21 يونيو 2001 عقب سقوطها من شرفة منزلها بين إحتمالات انتحارها وشكوك في مقتلها، وشكلت قضية موتها غموضًا كبيرًا لم يحل إلى الآن