شاهد.. داليدا خليل بإطلالة رائعة.. والجمهور: شبه أنجلينا جولي

داليدا خليل كتبت - إيمان العوضي : نشرت الفنانة داليدا خليل، صورة جديدة ظهرت فيها بـلوك المسلسل الجديد الذي تستعد به لموسم دراما رمضان 2019، وذلك خلال حسابها الرشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تألقت داليدا بقصة شعر جديدة ولون برتقالي نال إعجاب متابعيها عبر حسابها وشبهوها بالممثلة الأمريكية أنجلينا جولي،



يذكر أن مسلسل "أسود" هو عمل درامي لبناني ويشارك داليدا في بطولة المسلسل كل من باسم مغنية، ورد الخال، تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج سمير حبشي. والفيديوهات الشهير "إنستجرام".تألقت داليدا بقصة شعر جديدة ولون برتقالي نال إعجاب متابعيها عبر حسابها وشبهوها بالممثلة الأمريكية أنجلينا جولي،وعلقت قائلة: "هيدي كارين.. هيك رح تشوفوني بمسلسل أسود.. رمضان 2019".يذكر أن مسلسل "أسود" هو عمل درامي لبناني ويشارك داليدا في بطولة المسلسل كل من باسم مغنية، ورد الخال، تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج سمير حبشي.

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