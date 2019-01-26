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تصدر أسم كوكب الشرق أم كلثوم تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل بعد تجسيدها أمس جسدًا وصوتًا، ولأول مرة بحفلها الذي أقيم أمس الجمعة علي خشبة مسرح "مرايا"، بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.
وأثار ظهور أم كلثوم علي المسرح من خلال تقنية "الهولوجرام"، موجة حارة من التصفيق علي أنغام موسيقي أغنيتها الشهيرة "ألف ليلة وليلة"، وانبهر الحضور بالحدث الذي أدخلهم في حالة من النوستالجيا.
وسجلت الفنانة صابرين مسبقًا بعض
شاهد مقطع من حفل كوكب الشرق أم كلثوم...
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حالة من النوستالجيا تجتاح جمهور العلا بعد عودة كوكب الشرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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