بالفيديو.. حالة من النوستالجيا تجتاح جمهور العلا بعد عودة كوكب الشرق

أم كلثوم

كتبت - إيمان العوضي :

تصدر أسم كوكب الشرق أم كلثوم تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل بعد تجسيدها أمس جسدًا وصوتًا، ولأول مرة بحفلها الذي أقيم أمس الجمعة علي خشبة مسرح "مرايا"، بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وأثار ظهور أم كلثوم علي المسرح من خلال تقنية "الهولوجرام"، موجة حارة من التصفيق علي أنغام موسيقي أغنيتها الشهيرة "ألف ليلة وليلة"، وانبهر الحضور بالحدث الذي أدخلهم في حالة من النوستالجيا.

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الحركات لتأدية دور الفنانة أم كلثوم على المسرح، أمام الجمهور من خلال تلك التقنية، وهى خاصية تظهر صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد للأشخاص، و تم تقديم 4 أغانى خلال الحفل وهى "إنت عمرى، لسه فاكر، ألف ليلة وليلة، و سيرة الحب".

شاهد مقطع من حفل كوكب الشرق أم كلثوم...



