ليلى علوي: سعيدة برئاسة لجنة تحيكم مهرجان أسوان للمرأة

كتبت :دينا دياب

عبرت الفنانة ليلى علوى، عن سعادتها باختيارها رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان أسوان، خلال الدورة الثالثة للمهرجان والتي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل.

وقالت المخرجة هالة جلال، المدير الفني للمهرجان، إن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل ترأستها

النجمة المصرية ليلي علوي، والتي سبق لها رئاسة وعضوية لجان التحكيم في مهرجانات دولية منها مهرجان أبو ظبي لأفلام البيئة وقرطاج في تونس، ودمشق في سوريا والقاهرة السينمائي.

وأضافت "هالة": تضم لجنة تحكيم مسابقة

الفيلم الطويل في عضويتها المنتج الفرنسي الشهير جاك بيدو، وإلياس خلاط مؤسس رئيس مهرجان طرابلس السينمائي من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتي.

وأوضحت أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير ترأسها المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وتضم في عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزي والمخرج الأردني يحيى العبد الله.