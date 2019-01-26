- 1/2
- 2/2
عبرت الفنانة ليلى علوى، عن سعادتها باختيارها رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان أسوان، خلال الدورة الثالثة للمهرجان والتي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل.
وقالت المخرجة هالة جلال، المدير الفني للمهرجان، إن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل ترأستهاالنجمة المصرية ليلي علوي، والتي سبق لها رئاسة وعضوية لجان التحكيم في مهرجانات دولية منها مهرجان أبو ظبي لأفلام البيئة وقرطاج في تونس، ودمشق في سوريا والقاهرة السينمائي.
وأضافت "هالة": تضم لجنة تحكيم مسابقة
وأوضحت أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير ترأسها المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وتضم في عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزي والمخرج الأردني يحيى العبد الله.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي: سعيدة برئاسة لجنة تحيكم مهرجان أسوان للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.