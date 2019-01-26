بعد إعلانه الشهير.. محمد المغربي يكشف لـ "الوفد" انضمامه لمسلسل مصطفى خاطر الجديد

الفنان محمد المغربي

كتبت - إيمان محمد

انضم الفنان محمد المغربي، لفريق عمل مسلسل "طلقة حظ" بطولة كل من الفنان مصطفى خاطر والفنانة آيتن عامر، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال المارثون الرمضاني المقبل.

وأكد "المغربي" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أنه بدأ تصوير أولى مشاهده خلال الفترة الماضية داخل أحد الاستديوهات، لافتًا إلى

أن العمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين".

وأضاف محمد أنه انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهدة ضمن أحداث مسلسل "بحر" الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتابع : "أن المسلسل تأليف أحمد عبدالفتاح وهو ثاني عمل يجمع

بينه وبين المؤلف بعد مشاركته في مسلسل اللهم إني صائم".

واستكمل حديثه قائلًا : "سعيد بالعمل للمرة الثانية مع المؤلف أحمد عبد الفتاح كما أنني استفدت كثيرًا في العمل مع المخرج أحمد صالح".

ويذكر أن الفنان محمد المغربي كان قد حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا على السوشيال ميديا عقب تقديمه إعلان للمخرج حسين شعبان لأحد السيارات الشهيرة جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.