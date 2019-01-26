شاهدوا هالة فاخر ترد على الجدل بسبب نزع الحجاب: محدش يحاسبني

كتب امير فتحي في السبت 26 يناير 2019 12:56 مساءً -
تظهر الفنانة هالة فاخر في أعمالها الفنية ترتدي باروكة، حتى في آخر لقاء تليفزيوني لها ظهرت ترتديها وبدأ البعض يتحدث عن خلعها للحجاب.
ردت هالة فاخر على منتقدي ظهورها بالباروكة وقالت إنه لا يحق لأي شخص التدخل في حياتها أو اختياراتها.
وتابعت خلال لقاء مع برنامج MBCTrending أنها مقتنعة بما تفعله ولا يحق لأحد محاسبتها، لأن الله وحده الذي يحاسب البشر.
وتطرقت هالة في حديثها عن دورها في الجزء الثالث من مسلسل “كلبش” وقالت إنه سيكون مختلفا متمنية أن يحقق نجاحا أكبر من الأجزاء السابقة.
أكدت أن دورها مستمر في “كلبش3” وقالت مازحة أنها تجسد دور والدة “سليم الأنصاري” وهي مثله لا تموت.
مسلسل “كلبش 3” بطولة أمير كرارة وأحمد عبد العزيز وهشام سليم ويسرا اللوزي وهالة فاخر وأحمد العوضي وإسلام جمال وأميرة العايدي وأماني كمال من تأليف باهر دويدار و إنتاج سينرجي وإخراج بيتر ميمي.
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