حادث مروّع.. إعلامية لبنانية تنجو من الموت المحتم بأعجوبة

كتب امير فتحي في السبت 26 يناير 2019 12:56 مساءً -

نجت المذيعة اللبنانية لوريك دزادوريان من الموت المحتم بعد تعرضها لحادث سير مروع على إحدى الطرق في بلدها.

وفي التفاصيل أن الإعلامية التي تظهر على شاشة قناة OTV اللبنانية كانت تقود سيارتها في منطقة انطلياس قبل أن تنزلق الأخيرة ثم تنقلب بسبب وجود مادة المازوت على الإسفلت.

وقد أحدث الحادث المروع الذي أسفر عن تحطم السيارة بالكامل ضجة كبيرة بين متابعي لوريك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



واللافت أنها كانت في طريقها لاصطحاب طفلها إلى الحضانة، مع الإشارة إلى أن الأخير نجا بأعجوبة أيضاً.

وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدم أصيبت برضوض في مختلف أنحاء جسمها.

ويذكر أن الإعلامية تتولى تقديم نشرة أخبار باللغة الأرمنية في القناة المذكورة. وقد سارع زملاؤها ومتابعوها إلى تهنئتها بالسلامة متمنين لها الشفاء العاجل.