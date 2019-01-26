شاهدوا ريم البارودي تلتقي أحمد سعد بعد حربها مع سمية الخشاب.. وهذا ما فعله بعد تجاهلها!

كتب امير فتحي في السبت 26 يناير 2019 12:56 مساءً -

بعد الحرب التي اشتعلت بينها وبين زوجته الحالية الفنانة سمية الخشاب، فوجئ المتابعون بلقاء بين أحمد سعد وطليقته ريم البارودي.

وذكر تقرير لبرنامج “ذا إنسايدر بالعربي” الذي يعرض على شاشة قناة دبي أنهما يشاركنا في عمل سينمائي جديد.

وأشار إلى أن الفيلم يحمل عنوان “خطيب مراتي” ويضم عدداً من وجوه الشاشة المصرية مثل الممثلين محمد كريم وإيهاب فهمي.

وأحدث هذا الخبر صدمة في أوساط المتابعين. وتساءل الكثيرون منهم عن سبب وظروف هذا التعاون خصوصاً بعد الحرب التي اشتعلت بينهما على إثر زواج سعد من الممثلة سمية الخشاب.

ويشار إلى أن الممثل نشر، على حسابه على “إنستغرام”، منذ أيام مقطعاً دعائياً لمشاهد من العمل وكواليس التصوير.

وحقق من خلاله أكثر من 18 ألف إعجاب. وتعليقاً عليه كتب: “إن شاء الله قريباً فيلم “خطيب مراتي”، بطولتي وإخراج حمادة عفيفي إن شاء الله يعجبكم”.

ويأتي هذا الترويج بعد ضجة أثيرت حول عدم نشر الفنان للبوستر الدعائي الخاص بالفيلم كما فعلت البارودي. وهو ما اعتبره المتابعون محاولة منه لتجاهل الأخير إرضاء لزوجته.