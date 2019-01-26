زوجة شاروخان تشعل انستجرام بصور لطفلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

نشرت زوجة النجم الهندي الكبير شاروخان والديكوريست جوري خان أحدث صورة لطفلها الصغير ابرام عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أشعلت بها صفحتها وأثارت موجة من التعليقات

ابرام ابن شاروخان وجوري الذي لفت الأنظار بجاذبيته وجماله استطاع أن يسرق انتباه معجبي والدته اثناء الخروج معهل في جولة تسوق من أحد متاجر مدينة مومباي.

تلقى أصغر أبناء شاروخان الذي سيبلغ عامه السادس، على صورته بصحبة والدته كم هائل من التعليقات وانقسمت لنصفين بعضهم أكد أنه يشبه والدته والآخرين أكدوا أنه يشبه والده ملك الرومانسية في بوليوود.

من ناحية أخرى، ابنة شاروخان، سوهانا خان، التي تعد واحدة من أكثر أبناء نجوم بوليوود شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أثارت مؤخراً الجدل بعدما تم نشر فيديو لها وهي في حمام السباحة وترتدي المايوه، وتلعب مع كلب.

سوهانا تدرس حاليًا في لندن، ويتم رصدها أحيانًا في مومباي، وخلال حديثه في مهرجان كولكاتا السينمائي، قال شاروخان عن سوهانا: “سأكون صادقًا، ابنتي أجمل فتاة في العالم، ولا يمكن لأحد أن يقول لي غير ذلك”.