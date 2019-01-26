متابعة الخليج 365: وجّه الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين رسالة إلى الجهاز الفني في نادي الزمالك عقب نتيجة لقاء فريقي بيراميدز والزمالك، ضمن مباريات مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم.
وكتب هاني شاكر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “نصيحة من القلب للجهاز الفنى للزمالك والمسؤولين عن الفريق، يا ريت تبقى دى اخر مرة يخوض فيها الزمالك مباراة من غير حارس مرمى”.
وكان فريق نادي الزمالك قد تعادل مع بيراميدز بالأمس بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة قاسية من هاني شاكر لنادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.