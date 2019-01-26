نصيحة قاسية من هاني شاكر لنادي الزمالك

متابعة الخليج 365: وجّه الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين رسالة إلى الجهاز الفني في نادي الزمالك عقب نتيجة لقاء فريقي بيراميدز والزمالك، ضمن مباريات مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم.

وكتب هاني شاكر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “نصيحة من القلب للجهاز الفنى للزمالك والمسؤولين عن الفريق، يا ريت تبقى دى اخر مرة يخوض فيها الزمالك مباراة من غير حارس مرمى”.

وكان فريق نادي الزمالك قد تعادل مع بيراميدز بالأمس بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.