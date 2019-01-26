وفاة المؤلف الموسيقي ميشال لوجران.. فاز بـ3 جوائز أوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المؤلف الموسيقي الفرنسي ميشال لوجران، الذي اشتهر بالألحان التي وضعها لعدد كبير من الأفلام السينمائية، فجر السبت في باريس، وفقا لماأعلن مكتبه الصحفي، السبت.

وخلال عمله لأكثر من 50 عاماً، اكتسب لوجران شهرة عالمية وحصل على 3 جوائز أوسكار لموسيقى أفلام ألفها. وقد عمل مع عدد من كبار النجوم في هذا القطاع من راي تشارلز إلى أورسون ويلز وإيديث بياف وفرانك سيناترا.

وكان لوجران المولود في باريس في 24 فبراير/ شباط 1932، بدأ العمل في تلحين موسيقى أفلام في ستينيات القرن الماضي مع ظهور "الموجة الجديدة"، وعمل مع عدد من كبار المخرجين من بينهم جان لوك جودار.

ومن أشهر الألحان التي وضعها موسيقى فيلم "مظلات شيربورج".

وكان يفترض أن يقدم لوجران حفلات موسيقية في باريس في أبريل/ نيسان المقبل.

ولوجران حصل على 3 جوائز أوسكار تقديرا لألحان أفلام هي "آنسات روشفور" (1967) و"صيف 42" (1972) و"ينتل" (1984).