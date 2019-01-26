خاص – رشيد عساف… ديكتاتوري في الباشا

بدأت شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد تصوير مسلسلها الجديد “الباشا” بطولة النجم رشيد عساف، كتابة رازي وردة، اخراج عاطف كيوان.

مسلسل “الباشا” تاريخي، تدور احداثه في عام 1912 ويتحدث حول شخص الباشا الذي يلعب دوره النجم رشيد عساف ولديه اربعة اولاد شباب يعيشون في قرية وكل واحد منهم لديه قصة.

في الباشا، دور رشيد عساف عدائي، ثري ومرابي وهو يملك كل شيء في القرية، اضافة الى تعاطيه في جميع الاعمال غير القانونية. وكل أهل القرية تكرهه لأنه ديكتاتوري، ما يخلق له عدة مشاكل مع الجميع.

المسلسل طويل ويتضمن قصصاً عديدة ومشوقة ومختلفة سيبدأ عرضه على الهواء منتصف آذار/مارس المقبل عبر شاشة “الجديد”.

وهو من بطولة جيهان خماس، رانيا عيسى، انور نور، منال طحان، زياد صابر، باميلا نون، جهاد ياسين، حسن حمدان، بالاشتراك مع سهى قيقانو جورج دياب طوني نصير ايلي شلهوب جمانه شمعون.