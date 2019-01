بعد اوبرا وينفري، سلمى حايك تشيد بنادين لبكي

هنأت النجمة العالمية من اصل لبناني سلمى حايك المخرجة اللبنانية نادين لبكي على ترشيح فيلمها “كفرناحوم” الى جائزة الاوسكار.

ونشرت “حايك” على صفحتها الخاصة عبر موقع “انستغرام”، صورة لنادين لبكي وتوجهت لها بالقول: “أنت تعلمين أنني كنت دائماً من المعجبين بأعمالك…أنا سعيدة جداً لحصولك أخيراً على تقدير عالمي لفيلمك المذهل”.

وكتبت باللغة الإسبانية: “تهانينا الى نادين لبكي كونها أول مخرجة لبنانية رشحت لجائزة الأوسكار”.

بدورها ردّت “لبكي” على “حايك” من خلال اعادة نشر التعليق على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام وكتبت: “شكرا عزيزة سلمى، You just made my day”.

وتأتي تهنئة سلمى حايك لنادين لبكي بعد ايام قليلة من اشادت الاعلامية الشهيرة اوبرا وينفري بفيلم “كفرناحوم” حيث غردت معلقة على الموضوع بالقول: “هذان الاثنان مقنعان جداً على الشاشة ويستحقان وقتكما. قصة صبي صغير يقاضي والديه على انجاب أطفال لا يستطيعان الاعتناء بهم ما يجعلك تفكر في كل الأطفال الذين يعيشون نفس القصة فهي حقيقة يومية”. وختمت قائلة: “برافو لفريق كفرناحوم”. وارفقت التغريدة بصورة لبوستر الفيلم.

وكانت أكاديمية العلوم والفنون الأميركية في لوس انجلوس قد اعلنت عن الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار ، وفيلم كفرناحوم إخراج نادين لبكي من بين الأفلام ال 5 التي ستتنافس على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

الفيلم من إنتاج خالد مزنر الذي قام ايضاَ بتأليف الموسيقى التصويرية ومستمر بالصالات اللبنانية.