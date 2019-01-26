بيبي عبد المحسن: كيم كارداشيان خرّبت مقاييس الجمال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفاشينيستا الكويتية، بيبي عبد المحسن، عن رأيها في نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، قائلة: "أنا مو احب كيم كاردشيان بس أحب اللي سوته.. هي غيرت مفهوم الشهرة ومفهوم الماركتيج".

وأضافت عبد المحسن في تصريحات تلفزيونية: "كيم كارداشيان خربت مقاييس الجمال.. يعني في الماركتيج بطلة في الشهرة سوت هوس.. لكن في الجمال ما دري وجهها حلو لكن جسمها كتير وايد".

وأضافت: "أنا احب الستايل الأجنبي الجسم الضعيف والبسيط.. هي ما شالله وايد مغريه زيادة عن اللزوم.. وهذا النوع من الأنوثة ما يعجبني".

وتحدثت عن شخصيتها، معلقة: "أنا غير متكلفة وما أحب ألبس المجوهرات.. ترى البرندات شي حلو أنا أنكر لكن مش كل يوم.. وأكيد ما دفع مبلغ وقدره عشان ألبس الشي مرة واحدة واقطه".

وكانت الفاشينيستا الكويتية، بيبي عبدالمحسن، قرّرتْ أنْ تخضع للنظام الغذائيّ الصارم، أملاً بخسارة بعض الوزن الزّائد، موضّحة انّها ستتبع نظام الـ"1000 كالوري" يوميًا لتفقد الوزن سريعًا.

وقالت في فيديو نشرته عبر صفحتها على "سناب شات" إنّها ترفض إجراء عمليّة تركيب بالون بالمعدة، أو شفط دهون.