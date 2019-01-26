غادة عادل في النادي السري للرجال مصادفة أم قصة حقيقية؟

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: يبدو أن العلاقة بين الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري الذي اعلنت انفصالها عنه في الصيف ستظل محور تعليقات الجمهور خاصة مع طرح فيلمها "النادي السري للرجال" الذي تشارك في بطولته أمام كريم عبد العزيز وتجسد فيه شخصية زوجة تتعرض للخيانة من زوجها.

في العرض الخاص للفيلم الذي أقيم في القاهرة الأسبوع الماضي فضلت غادة الهرب من عدسات المصورين الذين إنتظروها للسؤال ليس فقط عن الفيلم لكن أيضا عن علاقتها بطليقها وما إذا كانت قد عادت إليه مجدداً أم لا؟ خاصة وانها ظهرت برفقته في في أكثر من صورة مؤخراً.

لكن المفارقة أن كثير من الحضور ربطوا بين شخصية غادة في الفيلم وشخصيتها في الحقيقة، ففي الفيلم تظهر وهي تقوم بمراقبة تصرفات زوجها وترافقه في تحركاته، وتطلب الطلاق بسبب خيانته لها واكتشافها هذه الخيانة بالمصادفة، لكنها تفضل في النهاية أن تعود إليه من أجل أولادهما.

سبب الربط بين الفيلم والحياة الشخصية لغادة عادل هو ما تردد أن طلاقها من زوجها الذي اعلنته بعد شهور من حدوثه جاء بسبب علاقته مع ممثلة شابة تعاون معها في مشروع فني، وهي الأخبار التي لم تؤكدها غادة أو تنفيها إعلاميا مؤكدة على أنها لا ترغب في الحديث عن أسباب الطلاق باعتبارها أسباب عائلية خاصة بهما وحفاظاً على أبنائهما.

