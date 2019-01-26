عمرو يوسف يلحق بالسباق الرمضاني في اللحظات الاخيرة 

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: على الرغم من إعلان الفنان عمرو يوسف برغبته في الحصول على أجازة من الظهور في رمضان المقبل، بعد تجربته الدرامية الأخيرة في مسلسل "طايع" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، إلا أنه عدل عن موقفه أخيراً، ووقع تعاقداً مع شركة فنون مصر، ليكون آخر الاعمال التي اعلن عن انضمامها للسباق الرمضاني المقبل، فيما يواصل مؤلفي العمل نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج كتابة حلقات المسلسل الجديد.

ويتعاون الممثل المصري في المسلسل الجديد مع المخرج محمد سلامة الذي قدم في مسلسل "رحيم" تجربته الأولى بالإخراج التليفزيوني، علماً بأن معاينات مواقع التصوير بدأت بالفعل وسيتم الإعلان عن فريق العمل خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لإنطلاق التصوير قبل منتصف فبراير.

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