هل تنتظر دينا الشربيني مولودها الأول من عمرو دياب؟

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: لا يخفى على أحد الجدل الكبير الذي يصاحب علاقة الفنان عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني في ظل تكرار ظهورهما سوياً بالتزامن مع إنفصاله عن زوجته، وإمتناعهما عن التعليق على علاقتهما بشكل مباشر، أو نفيها بشكل قاطع،.

ولكن وبعد أن قام المغني المصري بغناء "برج الحوت" للممثلة الشابة في احد الحفلات قبل شهور قليلة، وتأكيده بأنها المقصودة من الأغنية التي صدرت في صيف 2017، وبعد نشر صورها معه وأولاده في لندن، تحول الشك الى يقين، وإعتبر الأمر بمثابة إعتراف ضمني بوجود إرتباط رسمي بينهما.

وبسبب شهرة الطرفين فإن أي مناسبة تجمعهما لابد وأن ترافقها تكهنات وتؤيلات عديدة كان آخرها بعد إنتشار مقاطع فيديو لهما وصورة لهما في احد المناسبات الخاصة حيث غنى ورقص معها في الفديو ، فيما ظهر دياب في الصورة وهو يضع يده على بطن الشربيني وهو ما إعتبره كثر بمثابة اعلان غير مباشر عن استعدادهما لإستقبال مولودهما الاول.وكالعادة التزم الثنائي الصمت، وتجاهلا كل ما يكتب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.