الفنان السوري نصيف زيتون يحيي حفل عيد الحب في لبنان

يحيي الفنان السوري ناصيف زيتون حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب في لبنان. وأعلن الفنان السوري عن موعد ومكان الحفل على صفحتة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فقد نشر البوستر الدعائي للحفل وعلق علية قائلا: "انضموا إلينا يوم 13 فبراير في كازينو دوليبان في لبنان بمناسبة عيد الحب". قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - انتشار شائعات ارتباط النجم السوري ناصيف زيتون بناتاشا سمعان - مصادر تُؤكّد اقتراب ناصيف زيتون مِن التمثيل

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