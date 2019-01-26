شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تبدأ تصوير مسلسل "اللعبة" يوم الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة مى كساب تصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "اللعبة" يوم 30 يناير والذى تشارك فى بطولته مع شيكو وهشام ماجد كما صرحت لـ"الخليج 365" مشيرة إلى أنها تفاجىء جمهورها بدورها من خلال هذا العمل الذى تراهن عليه بقوة ويقدمها بشكل مختلف تماما عن اعمالها السابقة.

مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والى، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، إشراف على السيناريو فادى أبو السعود، ويخرجه معتز التونى وقد تم الانتهاء من كتابة 15 حلقة، كما تجرى كتابة الحلقات المتبقية لتسليمها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنانة مى كساب سجلت أولى أغانى ألبومها الجديد "أنا لسه هنا"، من كلمات نصر الدين ناجى وألحان اورتيجا وتوزيع أوكا ومهندس صوت جورج يعقوب، وسبق وأحيت العديد من الحفلات خلال الفترة الماضية.