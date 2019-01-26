شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر المقبل ..هيثم سعيد يصور أغنية "500 سكة"على طريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب هيثم سعيد أنه ينوى خلال الشهر المقبل تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "500 سكة" وتنتمى إلى نوعية الأغانى الدرامية خاصة أنه لأول مرة يصورأغنية بهذه الطريقة ويتمنى أن تنال إعجاب جمهوره خاصة انه تقدمه بشكل مختلف عليه.

آخر أعمال هيثم سعيد أغنية "عينى" والتى شهدت عودته إلى الساحة الغنائية منذ فترة غياب وهى من كلمات رامى أمين، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أحمد عاطف، والفيديو كليب من إخراج خالد عليوة وحققت نسب مشاهدة عالية وردود أفعال قوية.

وكان هيثم سعيد قد اشتهر من خلال أغنيته "هما مالهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى" كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.