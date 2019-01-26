شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور مدحت الكاشف وكيلا للمعهد العالي للفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، قرارا بتكليف الدكتور مدحت الكاشف الأستاذ ورئيس مجلس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية بتوليه منصب وكيل المعهد، بالإضافة لعمله رئيساً لقسم التمثيل والإخراج. الدكتور مدحت الكاشف هو ممثل ومخرج مسرحى قدم عدداً من الأعمال المسرحية بالبيت الفنى للمسرح من عام 1988 وحتي عام 1991 وحاصل على دكتوراه فى الفلسفة فى الفنون "تخصص تمثيل وإخراج" بتقدير مرتبة الشرف الأولي وله العديد من المؤلفات المنشورة في مجال الفن منها كتابه "اللغة الجسدية للممثل " وكتاب " المسرح والانسان ـ تقنيات العرض المسرحي المعاصر من الملحمية إلي انثروبولوجيا المسرح " وكتاب اخر بعنوان " البانتوميم ـ فن الصمت " وكتاب تم اصداره ضمن اصدارات المهرجان القومي للمسرح بعنوان " الوجه والظل في دولة التمثيل " .

كانت هذه تفاصيل خبر الدكتور مدحت الكاشف وكيلا للمعهد العالي للفنون المسرحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.