حكاية بطلة "روما" المرشحة للأوسكار في أولى بطولاتها السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ متابعو ترشيحات جوائز الأوسكار، التي جرى إعلانها يوم الثلاثاء الماضي، بترشح الممثلة المكسيكية، ياليتزا أباريسيو، لجائزة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن فيلمها "Roma"، على الرغم من كونه أولى بطولاتها السينمائية، وعدم مشاركتها بأي أعمال في صناعة السينما بشكل عام، والفضل يعود لمخرج الفيلم المكسيكي، ألفونسو كوراون، الذي نجح في توصيل رسالته الفنية خلالها وتواجدها وسط مصاف النجمات في هوليوود.

ومن الغريب أن ياليتزا أباريسيو، كانت تستعد لتصبح مدرسة بعد انهاء دراستها مؤخراً، وتعيش حياة ريفية بسيطة، إلا ان جاء لها سيناريو فيلم "Roma"، وتقدمت لدور "Cleo" بالفعل، ولكن كان عليها الانتظار قرابة الـ8 أشهر لإعلان الممثلة الفائزة بالدور، والتي فازت به وسط ما يقرب من 110 ممثلات كانوا الأقرب للدور، وجاء اختيار ألفونسو كوارون لها نظرًا لقرب شخصيتها الحقيقية مع دورها بأحداث الفيلم.

ولم تواجه "ياليتزا" صعوبات كبيرة خلال تنفيذها للدور؛ لبراعتها في اللغة الإسبانية، وعلى الرغم من عدم حديثها الإنجليزية بطلاقة، إلا أن دورها بأحداث الفيلم لم يتطلب براعتها باللغة الإنجليزية.

وجاء اختيار ألفونسو كوراون في البداية لشقيقة ياليتزا وتدعي "ايديث"، وهي مربية منزل مشابه لشخصية مربية ألفونسو كوراون الحقيقية، ولكن نظراً لحملها وقتها، أقنعت شقيقتها بأخذ الدور مكانها، وعلى الرغم من خجل "ييتزا" وعدم بطولاتها لأي أعمال سينمائية من قبل، إلا ان كوراون نجح في إخراج موهبة التمثيل بشكل لفت أنظار الأكاديمية ورشحتها للجائزة، لتصبح "ييتزا" رمزًا وأيقونة حقيقية للنساء في المكسيك بشكل عام.

يذكر أن "ياليتزا" تتنافس بقوة على جائزة الأوسكار بقائمة "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، وسط نخبة من نجمات هوليوود، وهن ليدي جاجا عن "A Star is Born"، جلين كلوز عن "The Wife"، ميليسا مكارثي عن "Can You Ever Frogive Me?"، نهاية بالنجمة أوليفيا كولمان عن فيلم "The Favourite"، والمقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد الموافق 24 فبراير المقبل.