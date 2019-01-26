أوبرا وينفري وسلمي حايك.. أبرز المهنئين لنادين لبكي بوصولها للأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ عدد كبير من نجوم وإعلاميي هوليوود، المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، بنجاح فيلمها "كفرناحوم"، ووصوله للقائمة النهائية بترشيحات الأوسكار بقائمة أفضل فيلم أجنبي في العام، ومن هؤلاء الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، والنجمة المكسيكية، سلمي حايك.

وقالت أوبرا وينفري، في إشادتها بالفيلم "لا أستطيع التوقف عن التفكير بهذا الفيلم، ولم أعلم وقت مشاهدتي له أن معظم فريق عمل الفيلم هم ناس حقيقيون، من ضمنهم طفلي الفيلم، والذي تدور أحداثه حول مقاضاة طفل لوالديه للتوقف عن الرزق بالمزيد من الأطفال والذين لا يتمكنوا من إعالتهم، أتمني ترشح الفيلم لجائزة الأوسكار، لتكون فرصة لمشاهدة الفيلم من قبل المزيد من الجماهير حول العالم".

أما سلمي حايك، نشرت صورة للمخرجة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة "نادين إنتي تعلمي كم أنا معجبة بمسيرتك الإخراجية، وسعيدة للغاية للتعريف بك عالميًا بعد فيلمك المذهل"، كما كان للنجم الأمريكي العالمي، جوش برولين تعليقًا على نجاح الفيلم، ونشر صورة من بوستر الفيلم على حسابه الرسمي بـ"انستجرام"، وعلق عليها: "أخيرًا، فيلم يذكرني بمدى حبي للسينما في المقام الأول، ولماذا أحببت كل القصص التي روت لي منذ طفولتي، وذكرني بقراري الترحال، ومحاولتي تجربة العديد من الثقافات المختلفة، وهذا هو المعني الحقيقي لسرد قصة على شاشة السينما".

كما نشرت جوائز "سيزر" الفرنسية بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وأبدت إعجابها بالمستوى الفني الفيلم، ونجاحه في التواجد وسط كبار الأعمال السينمائية في هوليوود، كونه أحد أهم الأعمال السينمائية خلال العام الماضي، وفرصته الكبيرة لاقتناص العديد من الجوائز العالمية خلال الفترة المقبلة، منها جائزة الأوسكار.

تدور أحداث فيلم "كفرناحوم" في إحدى المناطق التابعة للعالم العربي التي تقع تحت أزمات سياسية واجتماعية طاحنة، يتتبع الفيلم حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة الذي يخضع له، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه.