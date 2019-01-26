- 1/2
- 2/2
عبرت الفنانة ليلى علوى، عن سعادتها باختيارها رئيسا للجنتى تحكيم مسابقتي الفيلم الطويل والقصير بمهرجان أسوان ، خلال الدورة الثالثة للمهرجان والتي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل.
وقالت المخرجة هالة جلال، المدير الفني للمهرجان، إن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويلترأستها النجمة المصرية ليلي علوي، والتي سبق لها رئاسة وعضوية لجان التحكيم في مهرجانات دولية منها مهرجان أبو ظبي لأفلام البيئة وقرطاج في تونس، ودمشق في سوريا والقاهرة السينمائي.
وأضافت "هالة": تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويلفي عضويتها المنتج الفرنسي الشهير جاك بيدو، وإلياس خلاط مؤسس رئيس مهرجان طرابلس السينمائي من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتي.
وأوضحت أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير ترأسها المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وتضم في عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزي والمخرج الأردني يحيى العبد الله.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوى : سعيدة برئاسة لجنتى تحيكم مهرجان أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.