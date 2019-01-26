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انضم الفنان محمد المغربي، لفريق عمل مسلسل "طلقة حظ"بطولة كل من الفنان مصطفى خاطر والفنانة أيتن عامر، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال المارثون الرمضاني المقبل.
واكد "المغربي" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" إنه بدأ تصوير أولى مشاهده خلال الفترة الماضية داخل أحد الاستديوهات، لافتًا إلىأنالعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين".
وأضاف محمد أنه أنتهى مؤخرًا من تصوير مشاهدة ضمن أحداث مسلسل "بحر" الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
وتابع :"أن المسلسل تأليف احمد عبد الفتاح وهو ثاني عمل يجمع
وأستكمل حديثه قائلًا :"سعيد بالعمل للمرة الثانية مع المؤلف احمد عبد الفتاح كما أنني استفدت كثيرًا في العمل مع المخرج احمد صالح" .
ويذكر أن الفنان محمد المغربي كان حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا على السوشيال ميديا عقب تقديمه إعلان للمخرج حسين شعبان لأحد السيارات الشهيرة جعله حديث مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلانه الشهير.. محمد المغربي يكشف لـ "الوفد" عن أعماله الفنية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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