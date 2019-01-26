شاهد.. تصرف من عمرو دياب لدينا الشربيني يغضب النشطاء: "بيحبها ولأ"

كتبت- سارة سمير:

انتشرت مساء أمس صور ومقطع فيديو للفنان عمرو دياب بصحبة دينا الشربيني في أحد المطاعم بمدينة دبي، للاحتفال بعيد ميلاد صديقهما.

تداول النشطاء مقطع فيديو للثنائي يرقصان على أنغام أغنيته "بحبك أنا"، وتحاول دينا إمساك يديه خلال الرقص، لكنه تجاهلها ويبدأ يصقف، وهذا المشهد أثار انزعاج المعجبين ومحبي الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني، معتبرين

أنه لا يحبها بعد إحراجها بهذا الشكل.

برر البعض الآخر بأن عمرو دياب كان يمسك بشيء بيديه يعيقه عن التصقيف، فتأخذه دينا الشربيني من يديه ليعود يصقف بيديه الاثنين، ويفسر ذلك بأن الهضبة في أول مقطع الفيديو كان يقبض على يديه لكن بعد تدخل

شاهد الفيديو:

الشربيني فرد كف يديه وصقف معها.

الجدير بالذكر أن دينا الشربيني ظهرت في صورة مع عمرو يضع يديه على بطنها، مما أثار الشكوك حول حملها من الهضبة، خاصة أن الفستان التي اردته الشربيني برز جزء بسيط من بطنها بفضل النقوش الكثيرة على قماشته.

كما أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجدل حول الأمر، إذ نشرت الصورة عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت عليها: "شكل دينا الشربيني حامل ياجدعان أقصد ياعمري دياب".